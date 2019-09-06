Глава ЦИК Башкирии призвала комиссии обратить внимание на испорченные бюллетени

Председатель Центризбиркома Башкирии Илона Макаренко сегодня сообщила, что призвала членов комиссии на выборах 8 сентября (в республике выбирают в том числе главу) внимательнее отнестись к бюллетеням, испорченным избирателями. Она рассказала, что лично побывала в ТИКах 44 районов, встречалась с главами местных администраций и призвала не допускать нарушений.

«Есть некоторые детали, которые в законе не прописаны, но, тем не менее, они бывают. Мы четко ориентировали всех сотрудников, всех коллег — проговаривали, что считать нужно так, как положено. Приводили именно эти примеры (когда не засчитывают испорченные бюллетени.— "Ъ-Уфа") как недопустимые»,— сказала она "Ъ-Уфа".

«Всем проговаривала, что должно быть все чисто, законно, правильно, открыто. Очень надеюсь, что до всех это дошло, до каждого субъекта избирательной кампании. У меня вообще идея-фикс: изменить мнение об избирательной кампании как о чем-то грязном и не всегда правильном. У нас такое обывательское мнение, что уже все там посчитали и сделали. У меня задача переломить этот стереотип и сказать, что избирательные кампании могут проходить в абсолютно законном русле — правильно и без всяких нарушений»,— заключила глава ЦИК.

На совещании, посвященном подготовке к выборам, Илона Макаренко сегодня также напомнила комиссиям о недопустимости удалять с участков наблюдателей и журналистов только из-за «простого любопытства и требований четкого исполнения закона». Она назвала удаление наблюдателей «крайней мерой», которая может применяться «исключительно в случае нарушения наблюдателем закона о выборах и только по решению суда».

Напомним, что на выборах президента России в марте 2018 года три уфимских журналиста — корреспонденты радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Дарья Кучеренко и Руслан Валиев, а также главный редактор «Коммерсанта в Уфе» Наталья Павлова провели эксперимент. Они положили в урны испорченные бюллетени, не проголосовав ни за одного из кандидатов. Однако в протоколах участковых комиссий на этих участках испорченные бюллетени зафиксированы не были.

Влада Шипилова