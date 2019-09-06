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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Пришли за информацией

В мэрии ищут новые способы упорядочить работу частных перевозчиков.

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В администрации Нижнего Новгорода намерены обязать частных перевозчиков, работающих на городских автобусных маршрутах, предоставлять информацию в Центральную диспетчерскую службу.


В администрации Нижнего Новгорода намерены обязать частных перевозчиков, работающих на городских автобусных маршрутах, предоставлять информацию в Центральную диспетчерскую службу. В мэрии считаю, что это позволит лучше контролировать работу частников – например, доказывать в суде, что перевозчик допустил перебои в движении автобусов, и отстранять его от работы в случае, если нарушения будут повторяться.

Председатель комиссии по транспорту и связи городской думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович считает, что работу Центральной диспетчерской службы городского пассажирского транспорта необходимо расширять.

Сейчас в мэрии разрабатывают расписания движения городского транспорта, чтобы синхронизировать движение автобусов муниципальных и частных перевозчиков.

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