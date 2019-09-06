Пришли за информацией В мэрии ищут новые способы упорядочить работу частных перевозчиков.

В администрации Нижнего Новгорода намерены обязать частных перевозчиков, работающих на городских автобусных маршрутах, предоставлять информацию в Центральную диспетчерскую службу.

В администрации Нижнего Новгорода намерены обязать частных перевозчиков, работающих на городских автобусных маршрутах, предоставлять информацию в Центральную диспетчерскую службу. В мэрии считаю, что это позволит лучше контролировать работу частников – например, доказывать в суде, что перевозчик допустил перебои в движении автобусов, и отстранять его от работы в случае, если нарушения будут повторяться.

Председатель комиссии по транспорту и связи городской думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович считает, что работу Центральной диспетчерской службы городского пассажирского транспорта необходимо расширять.

Сейчас в мэрии разрабатывают расписания движения городского транспорта, чтобы синхронизировать движение автобусов муниципальных и частных перевозчиков.