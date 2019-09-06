Провал близится к кремлю
Пешеходная зона на Зеленском съезде будет восстановлена.
Одна из жительниц Нижнего Новгорода 2 сентября сообщила в соцсетях о том, что на Зеленском съезде образовались провалы грунта.
Одна из жительниц Нижнего Новгорода 2 сентября сообщила в соцсетях о том, что на Зеленском съезде образовались провалы грунта. В частности, в яму провалился красный блок, поставленный, судя по всему, для безопасности движения пешеходов.
Для решения проблемы создана специальная комиссия, - сообщил замглавы администрации города Виктор Сдобняков заявил.
Местные жители к таким инцидентам привыкли и реагируют на них иронично.