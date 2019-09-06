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Строительство агрокомплекса «Мартыновский» в Зауралье планируют завершить до конца года

Строительство тепличного комплекса «Мартыновский» в Сафакулевском районе Курганской области, открытие которого неоднократно переносилось, планируют завершить до конца года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Шумков у себя в Instagram.

«Проблемы с подрядчиком урегулировали. Срок завершения основных работ до конца года»,– рассказал глава региона.

Проект с осени 2017 года реализует челябинская компания «Агрокомплекс «Чурилово». На площади 12,5 га планировалось выращивать до 15 тыс. т. овощей. В тепличном комплексе будет создано 300 рабочих мест. Объем инвестиций – более 3,3 млрд руб. Изначально открытие предприятия было запланировано на сентябрь 2018 года.

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