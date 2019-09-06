В Сочи женщину осудили за мошенничество с использованием фальшивого сайта турагентства

Центральный суд Сочи вынес приговор женщине – директору туристического агентства, которая признана виновной в особо крупном мошенничестве и приговорена к четырем годам лишения свободы, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Суд установил, что подсудимая продавала несуществующие путевки на отдых с помощью фальшивого сайта туристического агентства, ущерб от ее действий составил 6 млн руб.

Как сообщили в пресс-службе полиции, 39-летняя жительница Нижегородской области, являясь директором туристического агентства, создала сайт, на котором публиковала информацию, скопированную с популярных туристических интернет-сайтов. Потерпевшие оплачивали понравившиеся им туры, не подозревая о том, что их денежные средства поступают на счет злоумышленницы, которая распоряжалась ими по своему усмотрению. Покупатели путевок, оплатив по интернету полную стоимость отдыха, приезжали в город-курорт Сочи и выясняли, что оплата за проживание в отеле не вносилась. Всего мошеннице удалось обмануть 85 жителей разных регионов России.

Анна Перова, Краснодар