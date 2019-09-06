Самолет рейса Воронеж – Петербург вновь вылетел с задержкой в несколько часов

Проблемы с утренними рейсами авиакомпании «Руслайн» из Воронежа в Петербург продолжаются. Сегодня самолет, который должен был отправиться в Пулково в в 07:15 по мск, по факту вылетел только в 10:04 по мск. При этом время отправления борта несколько раз переносили.

По данным ТАСС, вылет откладывали по техническим причинам.

Напомним, что 4 и 5 сентября на этом же рейсе самолет дважды возвращался в аэропорт вылета и совершал аварийную посадку. В среду у борта в начале полета выявили проблемы с шасси, а в четверг — с системой энергоснабжения.