Почтово-логистический центр под Новосибирском построят летом 2020 года

Логистический складской комплекс «Почты России» вблизи новосибирского аэропорта Толмачево планируется ввести в эксплуатацию к лету 2020 года. Проект реализует PNK Group. По словам управляющего директора PNK Group Татьяны Семесь, в настоящее время смонтировано 98% стеновых панелей, ведутся работы по монтажу кровли. «Мы планируем закрыть контур здания в ближайшее время и уже приступили к монтажу внутренних инженерных систем»,— сказала Татьяна Семесь.

Логистический центр площадью 45 тыс. кв. м станет ключевым объектом по обработке почты в Сибирском федеральном округе. Как писал “Ъ”, пропускная способность центра составит более 1 млн отправлений в сутки. Стоимость проекта ранее оценивалась в 4-5 млрд руб.

Оксана Павлова