«Экологии региона» не удалось взыскать 18 млн рублей с ликвидатора дзержинских свалок

Суд кассационной инстанции оставил без изменения решение нижестоящей инстанции и отказал во взыскании 18 млн руб. в качестве необоснованного обогащения с ООО «Газэнергострой — Экологические технологии» (подрядчик ликвидации трех свалок в Дзержинске — Черное море, Игумного и Белое море) в пользу государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Экология региона» (заказчик работ). Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Напомним, «Экология региона» потребовала подрядчика возместить 18 млн руб., потраченные на установку систем видеонаблюдения и пожаротушения на ликвидируемых объектах. Заказчик посчитал, что если эти работы не были прописаны в контракте, то «Газэнергострой» должен был выполнять из за свой счет. Арбитражный суд Нижегородской области поддержал позицию госучреждения, однако апелляционный суд отменил решение о взыскании средств с подрядчика, указав, что незаконного обогащения компании не было — заказчик оплатил работы в соответствии с установленной действительным контрактом стоимостью.

Напомним, контракт по ликвидации свалок в Дзержинске был заключен в июле 2016 года. Изначальная стоимость работ составляла 4,1 млрд руб., однако в 2018 году цена контракта выросла до 7 млрд. руб.

Анастасия Еремина