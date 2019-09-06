X5 Retail Group в ноябре откроет распределительный центр в Новой Туре

В ноябре этого года X5 Retail Group откроет распределительный центр в Зеленодольском районе Татарстана. Он появится на территории Новой Туры. Об этом заявил директор по взаимодействию с государственными органами компании Александр Ильин, передает пресс-служба минэкономики Татарстана.

В данный момент идет строительство объекта. Также параллельно возводится распределительный центр X5 Retail Group на территории бывшего аэропорта в Елабуге, уточнил господин Ильин

По словам директора департамента по взаимодействию с региональными органами власти компании Алексея Иванова, в данный момент X5 Retail Group активно работает с региональными производителями. В магазинах компании продаются такие местные продукты, как хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, соусы. Кроме того, предприятие стало участником программы «Произведено в Татарстане», суть которой заключается в том, что товары региональных производителей выделяются на полках специальными указателями, которые сопровождаются текстом на татарском языке.

Ранее сообщалось, что X5 Retail Group вложит в строительство оптово-распределительного центра в Елабужском районе 1 млрд руб.

"Ъ-Казань"