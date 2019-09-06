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Сибирская политика

Главе микрокредитной фирмы дали пять лет за мошенничество

Октябрьский райсуд Новосибирска рассмотрел уголовное дело директора микрофинансовой организации «Эксперт Инвест24» Дмитрия Телялюева, который обвинялся в мошенничестве с использованием служебного положения. Как сообщили в Генпрокуратуре России, предпринимателю назначили пять лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб.

По версии следствия, директор «Эксперт Инвест24» заключал с гражданами договоры займа с доходом до 60% годовых. В последующем клиентам частично выплачивались небольшие суммы в качестве процентов по ранее заключенным договорам. «Впоследствии злоумышленник продолжил заключать гражданско-правовые сделки, не указав на сайте "Эксперт Инвест24" сведения об исключении ООО из госреестра микрофинансовых организаций и отзыве Банком России свидетельства на осуществление финансовой деятельности»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры. По подсчетам следствия, всего Дмитрию Телялюеву удалось похитить у двух десятков клиентов почти 4,7 млн руб.

Илья Николаев


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