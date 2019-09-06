Суд отказал Росимуществу в праве на земельный участок аэропорта Уктус

Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске региональному управлению Росимущества, которое требовало отменить сделки по передаче земли аэропорта «Уктус» особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина». Как сообщает Ura.ru, решение было вынесено 5 сентября.

Согласно материалам дела, Росимущество в 2004 году заявило притязания на земельный участок аэропорта площадью более 51 га. В сентябре 2015 года право ведомства на территорию было зарегистрировано. Однако ответчики в суде пояснили, что сделка «Титановой долины» и аэропорта произошла раньше регистрации. ОАО «Аэропорт Уктус» в 2014 году выкупил землю у министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). В октябре 2016 года УГМК (в нее входит ОАО «Аэропорт Уктус») продал ОЭЗ «Титановая долина» участок с имущественным комплексом более чем, за 200 млн руб. для строительства второй очереди. В результате, «Титановая долина» завершила сделку с аэропортом раньше, чем Росимущество получило право на участок.