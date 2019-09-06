Обильные осадки в Сочи вызвали сход селей и подтопили дороги

В ночь на пятницу, 6 сентября, около 4.45 на улице Чапаева в Центральном районе Сочи сильный ливень и сход селя создали угрозу обрушения подпорной стены на частный одноэтажный дом, где проживает семья с тремя детьми. Как сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ, прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома беременную женщину с детьми в безопасное место, временно разместив их у соседей.

В Хорстинском районе курорта, в районе остановки «Санаторий “Красный Штурм”» вода затопила участок автодороги, на котором находился автомобиль с водителем в салоне. Машина заглохла, а уровень воды продолжал подниматься. Сотрудники МЧС эвакуировали 32-летнего жителя Москвы на безопасный участок дороги.

Василий Хитрых