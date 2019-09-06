Ижевск занял 5-е место из 200 в рейтинге по качеству работы общественного транспорта

Ижевск занял 5-е место в рейтинге городов России по качеству работы общественного транспорта. Исследование проводилось в 200 городах, в опросе приняли участие более 90 тыс. человек, сообщает пресс-служба портала Domofond.ru.

Респондентам предложили оценить утверждение: «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе» по десятибалльной шкале, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл. Ижевск набрал 7,7 баллов, что хуже прошлогоднего показателя на 0,4 балла. Помимо столицы Удмуртии в рейтинг попали Сарапул, Глазов и Воткинск — они набрали 7,4, 6,5 и 6,3 балла соответственно. Средняя оценка по России составила 6,6 баллов, что на 0,2 меньше, чем в прошлом году.

Так, помимо Ижевска, общественный транспорт лучше всего работает в Тюмени, Северске, Новом Уренгое, Мурманске и Обнинске. Эти города набрали 8,2, 8, 8, 7,9 и 7,7 баллов соответственно. Последние места рейтинга заняли Шахты, Каменск-Шахтинский, Киселевск, Арзамас и Свободный — они набрали 4,2, 4,2, 4,2, 4,5 и 4,7 баллов. Лидерами по качеству работы общественного транспорта среди городов-миллионеров стали Москва, Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Аутсайдерами — Челябинск, Омск и Ростов-на-Дону.