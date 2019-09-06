Минэкономики сократило число проверок в законопроекте о госконтроле

Минэкономики направило в правительство доработанную версию законопроекта о госконтроле, сейчас его рассматривают отраслевые департаменты, пишут «Ведомости». В новой версии документа предлагается сократить число проверок и проводить их только тогда, когда профилактические меры не дают результата.

Как сообщает газета, все компании планируется разделить на шесть групп риска — от чрезвычайно высокого до низкого. В компаниях «красной группы» проверки будет разрешено проводить до двух раз в год, для компаний с низким риском — не более одного раза в 4–6 лет. Замминистра экономического развития Савва Шипов уточнил, что критерии сортировки компаний будут устанавливаться нормативным актом, а не надзорным органом.

Сокращая число проверок, авторы законопроекта одновременно вводят новые виды профилактического контроля, причем проводить их будет разрешено без уведомления. В частности, предлагается ввести контрольные закупки, выездные обследования и рейды.

Законопроект о госконтроле был внесен в Госдуму веной 2019 года. Он прошел первое чтение, но был отозван правительством. Ранее о необходимости сокращения проверок бизнеса неоднократно говорил бизнес-омбудсмен Борис Титов, раскритиковавший первую версию законопроекта. Уполномоченному, помимо жесткого надзора, не понравилась также неопределенность ключевых понятий в документе, что позволяло контролерам произвольно трактовать их содержание.

Подробнее о решении Минэкономик сократить проверки — в публикации “Ъ” «Контроль и надзор подошьют в дело».