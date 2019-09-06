На Дону открылся первый центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес»

В Шахтах открылся первый первый в Ростовской области центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес», сообщает пресс-служба АНО РРАПП.

До конца года в регионе откроют четыре таких центра. Самый крупный из них появится в Ростове этой осенью. На его площадке разместятся представители Центра поддержки предпринимательства, Микрофинансовой компании, Гарантийного фонда, Центра кластерного развития, Регионального центра инжиниринга, Региональной лизинговой компании, Центра поддержки экспорта, Фонда содействия инновациям, а также общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей, налогового органа и общественных объединений предпринимателей.

Другие центры «Мой бизнес» откроются до конца года в Таганроге и Волгодонске. Работа сети центров в Ростовской области призвана уменьшить административные барьеры в сфере госуслуг, а также упростить доступ предпринимателей к кредитным и маркетинговым ресурсам.

Дарья Голякова