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Новый низкопольный трамвай сломался возле здания правительства Челябинской области

Низкопольный трамвай производства УКВЗ во время тестового испытания в Челябинске сломался рядом с перекрестком улиц Цвиллинга и Карла Маркса, между ТРК «Куба» и правительством региона. Инцидент произошел вечером 5 сентября. Об этом очевидцы сообщают в соцсети «ВКонтакте» в группе «Челябинский транспорт».

Сломавшийся трамвай отбуксировали в депо через 10 минут после остановки. Длительной остановки движения транспорта допущено не было.

Тестовый трамвай, согласно информации на сайте «Городской электротранспорт», был произведен в 2015 году. В 2016 году он был принят во временную эксплуатацию в Самаре. В 2018 году вагон поступил в Санкт-Петербург, но был возвращен на УКВЗ.

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