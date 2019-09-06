В Удмуртии появится Дом научных коллабораций

Дом научных коллаборация появится в Удмуртии к 1 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Центр, в котором будут реализовывать дополнительные общеобразовательные программы, создадут на базе УдГУ. Его оснастят за счет средств, которые регион выиграл в конкурсе Президентских грантов в рамках нацпроекта «Образование».

«Дом научных коллабораций создается с целью освоения современных компетенций, обучающихся и преподавателей образовательных организаций общего, профессионального и дополнительного образования детей, возможности реализации перспективных образовательных программ и развития современных компетенций, повышение профессионального уровня педагогов дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей. Планируется организовать работу как бюджетных, так и внебюджетных групп, с общим охватом учащихся не менее 400 человек в год»,— говорится в сообщении.