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В Сочи после сильных дождей на дороги сошли селевые потоки

Селевые потоки перекрыли движение на автотрассах в двух населенных пунктах города-курорта Сочи, в одном месте прервано газоснабжение, сообщили в городской администрации. Тяжелая техника ведет расчистку дорог, жителям предложено пользоваться обходными маршрутами.

По данным мэрии города, за прошедшую ночь в Сочи выпала практически половина месячной нормы осадков. При этом минувшей ночью уровень рек на территории Сочи не превысил неблагоприятных отметок, подтопленных домовладений нет, службы ЖКХ работают в штатном режиме. Штормовое предупреждение на курорте продолжает действовать до 7 сентября.

Анна Перова, Краснодар


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