Отключена горячая вода из-за работ на тепломагистрали по ул. Ташкентской в Самаре

Горячая вода отключена на ряде улиц в Самаре из-за подключения участка новой тепломагистрали по ул. Ташкентской. Об этом сообщает самарский филиал ОАО «Предприятие тепловых сетей».

«С 6 по 12 сентября временно приостановлено горячее водоснабжение для потребителей в границах улиц: Ново-Вокзальная – Ново-Садовая - XXII Партсъезда - Солнечная – Ташкентская – Стара-Загора – Московское шоссе»,– говорится в сообщении.

Минувшим летом в Самаре была проведена масштабная перекладка теплосетевых коммуникаций. Было заменено почти 2,5 км теплотрассы диаметром 800 мм. В этот период горячее водоснабжение жителей района осуществлялось по резервным трубопроводам и не ограничивалось.

Георгий Портнов