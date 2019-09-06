Башкультнаследие требует от собственника снесенного памятника истории возместить его стоимость

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии предъявило в Ленинском райсуде Уфы иск к физлицу Финату Нигманову, в котором требует возместить стоимость восстановительных работ за утраченный объект культурного наследия. Господин Нигманов в конце августа снес принадлежавшее ему здание «Дом жилой с мастерской» на улице Нехаева, 110, которое относилось к выявленным объектам культурного наследия. В рамках рассмотрения основного иска суд наложил арест на земельный участок под снесенным домом, запретив Росреестру любые действия, направленные на продажу актива. Финату Нигманову, в свою очередь, запрещено проводить на участке земельные и строительные работы.

Здание памятника конца XIX — начала XX века постройки было снесено без оснований, заявило в суде управление. Размер компенсации, которую требует истец, в материалах суда не уточняется. Предварительное рассмотрение иска суд назначил на 16 сентября. Третьим лицом к разбирательству привлечена Главархитектура.

Ранее активисты движения «Архзащита Уфы» сообщали, что собственник дома намерен использовать участок для строительства медицинского центра. Он заявил проверяющим, что здание разрушалось и создавало угрозу окружающим, а об охранном статусе он не знал.

Из материалов Ленинского райсуда следует, что в июне господин Нигманов узаконил через суд право собственности на два строения на принадлежащем ему участке. Это дома площадью 65 и 110 кв. м. Адреса строений в материалах дела не указаны.

Ирина Самойлова