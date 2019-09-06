Пластик и жизнь

Борьба с пластиком начинает приобретать черты почти религиозной войны. То в одной, то в другой стране принимаются законы, запрещающие использование пластиковых пакетов, а бренды, желающие подчеркнуть свою прогрессивность, пакуют свой товар в нарочито старомодные материалы — картон, крафт-бумагу. Только, мол, не в пластик. О том, как видится эта идеологическая война из противоположного лагеря, мы решили поговорить с Александром Ладаном, руководителем новосибирской компании «Нео-Пак», входящей в лидерский клуб производителей полимерной упаковки.



— Пластиковый пакет в магазине — наверное, главный раздражитель «зеленой» общественности. Выльется ли эта неприязнь в запрет?

— Обратите внимание: начиная разговор, вы уже оперирует гиперэмоциональными понятиями — «неприязнь», «раздражение». В теме много эмоционального перегрева. Есть такая формула спора: когда нет аргументов — говори эпитетами, когда кончились эпитеты — просто кричи. И тема пакетов как раз по этой формуле и прорабатывается. Мол, от пластика такие-то и такие-то беды. Но без реальных, подтвержденных цифр. Проблема, описанная не цифрами, а образами, сразу становится и страшнее, и красочнее. Запретить можно все что угодно. Но что-то запрещаемое нужно чем-то замещать. Допустим, мы извели пластиковые пакеты как реалию, целиком, все. Что покупатели получат взамен? В крупных сетях уже давно есть альтернатива — пакет бумажный. Но он в разы дороже, ритейлеры признают, что потребители реально готовы покупать эти пакеты пока только в Москве и, отчасти, в Санкт-Петербурге. Для остального населения разница в 10 рублей оказывается важнее экологических соображений. Операторы федеральных, всероссийских розничных сетей не дадут соврать — в их магазинах за пределами двух столиц бумажные пакеты расходятся гораздо хуже. Да и само преимущество бумаги как универсального упаковочного материала вызывает вопросы. Да, разумеется, бумажный пакет быстро распадается, поглощается силами природы. Но бумага как промышленный продукт отнюдь не из воздуха творится. Само производство упаковочной бумаги наносит экологии существенно больший вред, чем выпуск пластиковых гранул и пленки. В технологическом смысле производство крафт-бумаги куда более анахронично и громоздко, нежели выпуск пленки. Оно требует много электроэнергии и много воды, которую потом нужно еще очищать. Недаром сам по себе факт наличия целлюлозно-бумажного комбината на берегу Байкала, например, воспринимается как угроза для этого озера. Да и сам лес — это, конечно, возобновляемый источник сырья, но на то, чтобы выросли новые деревья, потребуются десятилетия. А пакеты нужны прямо сейчас. И наконец, функционал бумажных пакетов гораздо уже из-за уязвимости бумаги. Например, в таком пакете может случиться казус с одним из жидких продуктов — с молоком, подсолнечным маслом. Любая такая протечка — смертельная рана для бумажного пакета, его буквально развезет. Основные экологические угрозы планете Земля — это не пластик, а те самые бесконтрольные и не возобновляемые вырубки лесов, а также загрязнение атмосферы (так называемый углеводородный след) и — внимание — органические, пищевые отходы. То есть то, что недоели и выбросили мы все.

— А как же первенство пластиковых пакетов в роли мусора?

— Вы опираетесь не на статические данные, а на плакатные образы. Они у «зеленых» очень яркие. Вас, как говорит нынешняя молодежь, «разводят на ми-ми-ми». А опираться нужно на статистику. И она такова: в общем объеме пластиковых отходов пакеты занимают не больше 8 %. Главный источник пластикового загрязнения (в том числе и мирового океана) — это обычные бутылки из-под напитков. Добавьте к этому всевозможные контейнеры и подложки из полимерных материалов. И если уж начинать как-то ограничивать использование пластика, то разумнее сосредоточиться сначала на тех видах упаковки, которые составляют основную массу отходов такого типа.

— Но проблема прироста пластиковых отходов существует. Что с этим реально можно сделать?

— Мы и делаем реально. Уже сегодня перерабатываем часть отходов. Технологии сегодня позволяют использовать вторичные гранулы при производстве упаковки. Правда, речь пока не идет о вторичном производстве пищевых пленок (в России даже ГОСТов таких пока нет), из «вторички» пока делается только упаковка для непищевых товаров. Но в любом случае прорыв очевиден, все большая часть пластика используется в рециклинге, становится обращаемой.

— Тем не менее львиная доля пластика сегодня идет просто на мусорные полигоны.

— Пластик на мусорные полигоны в идеале вообще попадать не должен. Если он там оказывается, то виной тому «сырая» логистика. То есть это уже вопрос качества сбора и сортировки мусора. Чтобы ситуацию выправить, нужны совместные усилия: и бизнеса, и государства, и самих потребителей. Например, крупные российские сети сегодня тестируют автоматы по приему бутылок. В Европе они уже активно используются, у людей появляется стимул самостоятельно отделять этот вид мусора. Сбор пластика и стекла уже ведется и в Новосибирске. К сожалению, в очень небольших объемах. И тут, наверное, государство могло бы придумать какие-то дополнительные стимулы для предприятий, занимающихся этой деятельностью. Ведь они не могут сваливать отсортированные отходы вместе с обычными, им нужны отдельные машины, нужны дополнительные мощности для сортировки и первичной переработки — все это увеличивает издержки. Более того, в Новосибирске просто нет мощностей для переработки пластика, даже если представить, что он собран и отсортирован. Для того чтобы поставить тему сбора и переработки пластика даже на уровень Западной Европы первой половины 1980-х годов, нужно не просто моральное одобрение со стороны федеральных и муниципальных властей, а именно их деятельное участие. Потому что сбор и сортировка — работа системная, причем запускаемая сразу масштабно, не точечно — в макрорегионе, в целой стране. Такой масштабный, тотальный, системный «заход в тему» возможен только на уровне государства, локальные энтузиасты этот механизм не запустят — ни в одиночку, ни малыми группами. Тотальность, системность, макроохват, надежные логистические цепочки — вот что нужно, чтобы переработка стала укоренившейся реалией, зримым облегчением для экосистемы.

— Так можно ли добиться полной переработки пластика?

— Теоретически, наверное, да, но для этого придется многое менять и в восприятии людей. Сейчас, например, потребителям нравится, чтобы пакет выглядел бумажным, он приятнее на ощупь и создает ощущение чего-то натурального, более дорогого. «Хипстерская» волна в дизайне приучила публику к тому, что бумага — это «стильно-дорого-богато». И в ответ на этот запрос появились «как бы бумажные» упаковки, которые бумагу фактически имитируют: под бумажным внешним слоем скрывается все та же самая пленка. Потому что иначе нельзя гарантировать сохранность продукта. Самый простой пример — мороженое. Такой псевдобумажной упаковкой подчеркивается ностальгический шарм некоторых его сортов, их «советскость» и «ламповость». И вот такую двуслойную упаковку переработать практически невозможно, по крайней мере пока. Вообще, доктрина отказа от «злых» технологий в пользу «доброй» архаики — довольно наивная. Это плод хронологического эгоцентризма. Когда человек видит только свое «сегодня», а историческое «вчера» воспринимает как кальку со своей повседневности. Вот, к примеру, подгузники. Тоже, между прочим, с участием полимеров сделанные. Представим, что они исчезли и на их место вернулись пеленки. Я вот — отец троих уже подросших детей — плохо это представляю.

— То есть вы считаете, что пластик из упаковки никуда не денется?

— Пока для этого нет никаких реальных оснований. Более того, тренд с точностью до обратного: стремительно растущий сегмент онлайновой торговли просто не может обойтись без упаковки, которая будет прочной, недорогой и защищающей от воздействия внешней среды. Логистические дуги интернет-магазинов бывают огромны — в буквальном смысле на полглобуса. В столь длинном пути с такой бандеролью может произойти всякое. Плотный пластиковый пакет — это единственный на сегодня надежный способ обеспечить сохранность содержимого. Пластик ведь стал доминирующим материалом упаковки не случайно. Гранулы, на основе которых делают изделия из полимеров, — это, по сути, вторичный продукт нефтепереработки. Пластик дешев, прочен и легок. Более того, он безопасен. И именно он дает максимальный срок хранения для упакованных продуктов. А это, согласитесь, критичный показатель. Да, я уверен, что человечество будет использовать его еще долго. Однако это не значит, что пластик должен быть везде.

«Гринпис», кажется, разработал очень классную схему 5R — refuse (откажись), reduce (сократи), reuse (используй повторно), recycle (переработай) и rot (компостируй):

• Откажитесь от неперерабатываемой упаковки, пакетов и одноразовых контейнеров в пользу экомешочков и многоразовой посуды.

• Сократите потребление — не покупайте лишнего.

• Когда не можете отказаться от потребления, то делайте выбор в пользу многоразовых, долгоиграющих вещей, продлевайте им жизнь.

• Сдавайте на переработку пластик, стекло, металл, бумагу в контейнеры для раздельного сбора отходов.

• Компостируйте органические отходы.

Меня самого раздражает, когда в магазине мне дают кучу пакетов, без половины которых можно было обойтись. Или когда в офисе люди пользуются одноразовой посудой, вместо того чтобы потратить всего пару минут на мытье тарелки. Вообще, более перспективным мне кажется путь не запретов, а разумного самоограничения и потребительской дисциплины. Те же пакеты можно сделать такими, что их можно будет использовать много раз. Можно прийти в магазин с собственной емкостью, чтобы купить какие-то готовые блюда или полуфабрикаты, которые сегодня продадут вам в одноразовом контейнере. И, конечно, всем нам нужно научиться уже дома отделять и сортировать максимальное количество перерабатываемых отходов.