Жители Ижевска предпочитают отечественные и корейские автомобили

В Ижевске самыми популярными автомобилями являются отечественные, корейские и японские марки. Доля их продаж за второй квартал 2019 года составила 38,9%, 16,7% и 13,7% соответственно, сообщает пресс-офис сервиса «Авито». Средняя стоимость таких машин составляет 185,8 тыс. руб., 353,1 тыс. руб. и 599,1 тыс. руб.

На американские, немецкие и французские автомобили в Ижевске пришлось 10,8%, 8,9% и 5,1% от объема продаж. Их средняя стоимость составляет 306,6 тыс. руб., 636,4 тыс. руб. и 412,3 тыс. руб. соответственно.

По итогам второго квартала 2019 года отечественные марки являются наиболее популярными в большинстве крупных городов России. Исключениями стали Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Красноярск и Новосибирск. Жители двух первых городов предпочитают немецкие автомобили, а трех последних — японские.