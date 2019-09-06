Фото: Белгородэнерго

В «Россети Центр Белгородэнерго» прошла внеплановая противоаварийная тренировка по ликвидации последствий аварийных отключений энергооборудования и оперативному восстановлению электроснабжения потребителей в зоне обслуживания Белгородского РЭС.

В ходе тренировки был запущен сценарий развития сложного технологического нарушения, связанного с аварийным отключением 1-й и 2-й секций шин ВЛ 10 кВ от подстанции 35 кВ «Бессоновка». В зону условного отключения попали 962 потребителя, школа, детский сад и две водозаборные скважины. Сигнал о прекращении электроснабжения поступил на пульт диспетчера Белгородского РЭС.

В считанные минуты персоналом службы подстанции по аварийной заявке была выведена в ремонт секция шин на ПС «Бессоновка», к месту аварийного отключения направлены две ремонтные бригады. Для подключения социально значимых объектов выдвинулись два резервных источника электроснабжения.

Как отметил заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС Алексей Брязгунов, проверке подлежал весь комплекс действий персонала, начиная от отдачи команды на выдвижение бригад и заканчивая временем устранения технологического нарушения и восстановления электроснабжения всех обесточенных потребителей. Персонал еще раз смог отработать практические навыки взаимодействия, оценить готовность технических средств и оборудования, обеспечить организацию временных схем электроснабжения социально значимых объектов с применением резервных источников электроснабжения.

«Сегодня энергетики Белгородского РЭС справились с поставленными задачами, подключив всех условно обесточенных потребителей за 1 час 36 минут, - отметил он. - Подобные внезапные тренировки крайне важны, поскольку позволяют отработать навыки четких и слаженных действий в нестандартных ситуациях».