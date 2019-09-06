Мусор в уши

Фото: ГК "Мехуборка"

В Башкирии запускаются фейковые новости о якобы банкротстве одного из четырех операторов по обращению с отходами ТКО, хотя в карточке предприятия Арбитражного суда РБ исков о банкротстве нет. По информации портала «Собкор 02», интересанты передела на рынке услуг по сбору и утилизации мусора могут намеренно запускать такие слухи, чтобы они дошли до высших эшелонов власти накануне возможного повышения тарифов. Сегодня в регионе одни из самых низких тарифов за вывоз мусора в стране, поэтому операторы с трудом справляются со своей задачей. Но вопрос, почему муссируются слухи о несостоятельности только федерального игрока, входящего в группу «Мехуборка», остается открытым. По мнению участников рынка эта ситуация может негативно повлиять в целом на инвестиционный климат в регионе.

На этой неделе высокопоставленный чиновник в регионе заявил о возможной несостоятельности оператора по обращению с ТКО ООО «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в группу компаний «Мехуборка»). Исков о банкротстве в Арбитражном суде Башкирии не зарегистрировано, из материалов «Картотеки.ру» следует, что Общество функционирует в обычном режиме. Между тем слухи о банкротстве могут серьезно повлиять на сборы с населения, вызвать социальное напряжение на северо-западе республики, где работает оператор, и в целом финансово подкосить компанию. При этом давно циркулирует информация о возможном в ближайшее время повышении тарифов за вывоз мусора, потому что нынешние тарифы на этапе начала «мусорной» реформы едва ли выведут операторов на уровень безубыточности.

— Не могу исключать, что попытка выставить нас банкротами — это рейдерская атака на нас, как в девяностые, отнимали бизнес, — уверен генеральный директор «Дюртюлимелиоводстрой» Евгений Юдинцев. — Тем более, сейчас проходит инвестиционная фаза у всех региональных операторов, когда мы работаем практически в убыток. Реформа по обращению с ТКО только стартовала, и мы наращиваем мощности, рынок только формируется. Не удивительно, что появляются интересанты снять с него «сливки» и подвинуть тех, кто старается честно работать.

Стоит отметить, что компания работает на «мусорном» рынке Башкирии уже 11 лет, и ранее к ней серьезных нареканий не было. Три из четырёх остальных оператора по обращению с отходами — местные компании. Не исключено, что таким образом из региона пытаются выдавить федерального игрока.

Между тем, 5 сентября на северо-западе региона пришли новые мусоровозы, которые теперь будут убирать мусор на всей этой территории. Таким образом, компания за счет мощностей из соседних регионов намерена устранить недочеты по уборке мусора Башкирии. В последние месяцы жалобы на несвоевременный вывоз мусора со всей территории республики приходят на портал работы с обращениями граждан республиканских властей с завидной регулярностью.