Рыба в реке Енисей стала менее радиоактивной

Содержание радионуклидов в организмах реки Енисей снизилось после остановки в 2010 году ядерных реакторов Горно-химического комбината в Железногорске. Как сообщает Красноярский научный центр СО РАН, короткоживущие изотопы с периодом полураспада менее десяти лет не зафиксированы.

«В пробах найдено лишь небольшое содержание долгоживущего изотопа цезия-137, но его концентрация в рыбе значительно ниже государственного норматива»,— говорится в сообщении центра. Ученые также оценили возможность повышенного накопления радионуклидов в хищных рыбах и выяснили, что концентрация цезия в щуке в несколько раз больше, чем в тех, кем она питается.

Радионуклиды попали в Енисей из-за работы системы охлаждения ядерных реакторов Горно-химического комбината: из реки забиралась вода, которая после нормализации температуры реактора, сбрасывалась обратно. В 2010 году была остановлена работа последнего реактора. Ученые до сих пор регистрируют в организмах реки цезий-137, «но его содержание в мышцах промысловых рыб значительно ниже разрешенных нормативов».

«Загрязнение Енисея техногенными радионуклидами — это реальность, которую мы не можем изменить, но у нас есть возможность исследовать это уникальное явление и получать новую информацию о поведении радионуклидов в крупной пресноводной проточной экосистеме, их взаимодействие с биотой»,— сказала старший научный сотрудник Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН и соавтор исследования Татьяна Зотина.

Юлия Сасевич