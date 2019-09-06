Жителю Ставрополя грозит до двух лет лишения свободы за кражу тележки из аэропорта

Мировой суд Октябрьского района Ставрополя рассмотрит дело 66-летнего местного жителя, которого подозревают в краже имущества из аэропорта (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Расследование показало, что в июле этого подозреваемый на своем автомобиле привез пассажиров в аэропорт Ставрополя. Когда пассажиры ушли, мужчина тайно погрузил в багажник тележку для перевозки авиабагажа, которая лежала на привокзальной площади в специально отведенном месте, и скрылся. Размер ущерба составил 15 тыс. руб. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Дарья Голякова