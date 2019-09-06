06 сентября, пятница
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Сайты ведомств и учреждений Удмуртии переведут на единый стандарт

Сайты государственных и муниципальных органов, а также бюджетных учреждений Удмуртии переведут под единый стандарт в рамках проекта «Госвеб». Это соответствует целям нацпроекта «Цифровая экономика», сообщает Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

В рамках программы власти намерены создать экосистему ресурсов с едиными требованиями к редакционной политике, контенту и дизайну. В пилотный проект, помимо Удмуртии, вошли Ханты-Мансийский АО, Башкирия, Калмыкия, Алтайский край, Белгородская и Курганская области. Для развития «Госвеба» привлекут новых сотрудников.

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