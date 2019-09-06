Травматологи городской больницы №6 Перми отказались от переработок

Врачи травматологического отделения пермской горбольницы № 6 уведомили главного врача о том, что отказываются от переработки и будут трудиться только на одну ставку. Об этом сообщает портал 59.RU. С весны 2019 года из-за нехватки кадров врачам приходилось работать за нескольких сотрудников.

— У нас заведующий травмпунктом брал по 12–15 суточных дежурств,— заявил 59.RU заведующий травматологическим отделением Александр Ивченков.— После того как он отлежал в кардиологии, сказал: «Ну извините. Меня что, потом с работы вперед ногами вынесут? Не могу столько работать». Сейчас он ушел в отпуск.

По словам господина Ивченкова, одним из выходов из кризиса могло бы стать разрешение перенаправлять пациентов из травмпункта в стационар, пока не будет полностью укомплектован штат травматологического отделения.

“Ъ-Прикамье” направил запрос в краевой минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию в больнице. Свою проверку начала прокуратура Пермского края.