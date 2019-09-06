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Реконструкция здания театра драмы в Екатеринбурге начнется летом 2020 года

Работы по реконструкции свердловского государственного академического театра драмы в Екатеринбурге начнутся летом 2020 года. «Ремонт планируем начать летом следующего года, когда будет перерыв между театральными сезонами. В течение театрального сезона проводить ремонт невозможно, потому что это остановит работу театра. В данный момент у нас разрабатывается проектно-сметная документация»,— сообщила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина (цитата по ТАСС). По ее словам, реконструироваться будут фасад, входная группа и фойе театра.

Свердловский академический театр драмы начал работать в 1930 году. Сейчас в его репертуаре более 30 постановок. Последний раз здание на Октябрьской площади, в которое драмтеатр переехал в 1990 году, реставрировали около 10 лет назад. В 2020 году он отметит 90-летний юбилей.

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