Контракт на поставку компьютерной техники больницам Башкирии получит компания — франчайзи «1С»

Контракт стоимостью 149 млн руб. на поставку компьютерной и офисной техники учреждениям минздрава Башкирии в рамах регионального проекта цифровизации здравоохранения получит уфимское ООО «Авантаж», следует из информации на портале госзакупок. Условия контракта предусматривают оборудование в течение двух месяцев 3,32 тыс. автоматизированных рабочих мест в 132 медицинских организациях Уфы, Стерлитамака, Сибая, Кумертау, Нефтекамска, Салавата и Октябрьского. «Авантаж» снизил начальную цену контракта на 25%. Она составляла 197,52 млн руб.

На получение контракта претендовало также московское ООО «Гуд Айти» (принадлежит Роману Куклеву). Оно снизило цену на 24%, до 150,08 млн руб.

Закупка сопровождалась подачей жалоб в УФАС, одна из которых завершилась выдачей минздраву предписания и аннулированием итогов аукциона.

ООО «Авантаж», по данным kartoteka.ru, работает на рынке с 2010 года. Является франчайзи «1С». Принадлежит Эдуарду Мирсаидову. В 2018 году, по данным kartoteka.ru, предприятие заключило 47 госконтрактов на общую сумму 143,71 млн руб., в том числе на поставку вычислительной техники, мультимедийного оборудования видеоконференцсвязи «Башнефти» и IP-камер УГАТУ. Выручка в 2017 году составила 432,21 млн руб., чистая прибыль — 2,98 млн руб. В начале августа компания получила контракт на поставку 133 комплектов техники для 129 сельских школ в 53 районах Башкирии и для отдела образования Уфимского района, снизив начальную цену контракта на 15%, до 84,8 млн руб.

Майя Иванова