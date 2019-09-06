Три инвестпроекта в Хакасии войдут в «Енисейскую Сибирь»

Три инвестиционных проекта в Хакасии будут представлены Минфину России для включения в КИП «Енисейская Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития республики.

Два проекта реализует СУЭК. Один из них — повышение производственной мощности разреза «Черногорский» и участка «Абаканский». Инвестиции составят 1,3 млрд руб. Реализовать проект планируется до 2020 года. Другой проект — увеличение к 2022 году производственной мощности Восточно-Бейского разреза со строительством обогатительной фабрики мощностью 5 млн т. На реализацию проекта планируется направить 7,2 млрд руб.

Третий проект планируется реализовать на площадке промпарка «Черногорский». Речь идет о строительстве комплекса для хранения, отгрузки и переработки рапса. Инвестиции в проект — 800 млн руб. Инициатор проекта — СПОК «Знаменский».

Комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» инициирован в 2017 году губернатором Красноярского края Александром Уссом. В «Енисейскую Сибирь» входят инвестиционные проекты крупных компаний и финансово-промышленных групп.

Оксана Павлова