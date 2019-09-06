Александр Кокорин и Павел Мамаев выходят на свободу

Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении ( УДО). Футболисты выйдут на свободу 17 сентября. Об этом сообщает «Газета.ру».

Напомним, что защита спортсменов подала ходатайство в суд об УДО 2 августа. В колонии футболисты находятся с июля.

Нападающий ФК «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев были осуждены после участия в драках в центре Москвы осенью прошлого года. Они были признаны виновными по ст. 213 УК РФ, ст. 115 УК РФ и ст. 116 УК РФ (хулиганство, побои, вред здоровью).