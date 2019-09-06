Владелец дрона оштрафован за незаконный взлет в Омске

Омская транспортная прокуратура оштрафовала на 3 тыс. руб. владельца квадрокоптера за несанкционированный запуск летательного аппарата. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Как указывается в материалах прокурорской проверки, 17 июля житель Санкт-Петербурга с помощью квадрокоптера DJI Mavic Pro проводил съемку рядом со Свято-Успенским кафедральным собором в центре Омска. При этом во время запуска беспилотник врезался 14-этажное административное здание.

В прокуратуре отметили, что вопреки требованиям закона запуск дрона производился без соответствующего разрешения органов регулирования воздушного движения. На владельца квадрокоптера прокуратура завела административное дело по ст. 11.4 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства).

Илья Николаев