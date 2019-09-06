Х5 ввела в эксплуатацию распредцентр под Новосибирском

X5 Retail Group открыла в промышленно-логистическом парке Новосибирской области распределительный центр площадью около 38 тыс. кв. м. По данным «Интерфакса», мощность распредцентра составляет 5 тыс. т грузов в сутки.

Проект реализовала компания «РЦ-Новосибирск». Как ранее комментировал “Ъ” директор «РЦ-Новосибирск» Юрий Хрулев, инвестиции в проект составили около 1,5 млрд руб. Новый распредцентр станет крупнейшим в сети Х5 за Уралом.

Х5 управляет сетью магазинов «у дома» «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток» и гипермаркетами «Карусель».

О строительстве распредцентра читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Логистика для ритейлера»

Оксана Павлова