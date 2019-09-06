Грузооборот порта Ростов-на-Дону сократился на 4,5%

По итогам первых восьми месяцев этого года грузооборот морского порта Ростов-на-Дону сократился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 14,8 млн т. Об этом сообщает ИАА «Порт Ньюс».

Объем импорта за указанный период составил 300 тыс. т, экспорта – 8,1 млн т., включая 2 млн т каботажа, 1,2 млн т экспортного транзита и 3,2 млн т внутреннего транзита.

Погрузка в потру за январь-август этого года составила 10 млн т, выгрузка – 400 тыс. т, транзит – 4,3 млн т. В номенклатуре грузов преобладали зерновые грузы навалом – их доля составила 34,5% (5,1 млн т), нефть и нефтепродукты - 29,9% (4,4 млн т), незерновые грузы навалом - 13,9% (2 млн т), уголь и кокс навалом - 12,1% (1,8 млн т). За отчетный период в порт зашло 5,1 тыс. судов.

Грузооборот порта в августе составил 2,6 млн т. Из них 1,5 млн т погрузили, 68 тыс. т выгрузили, 1 млн т прошел транзитом. За месяц в порт зашло более 1 тыс. судов.

Дарья Голякова