Экс-глава УКС в Оренбуржье обвиняется в превышении должностных полномочий

Фото: СУ СК по Оренбургской области

Предъявлено обвинение бывшему начальнику МБУ «Управление капитального строительства», 47-летнему Андрею Стрельникову. Мужчине вменяется превышение должностных полномочий (ч. 1 ст.286 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии силовиков, 22 августа 2017 года мужчина, являясь техническим заказчиком в лице МБУ «УКС», заключил со строительной компанией ООО «СКИБ» муниципальный контракт по ремонту спуска к реке «Урал». Соглашение было заключено по итогам открытого аукциона на сумму свыше 40 млн руб.

Однако ремонт был проведен некачественно и не соответствовал требованиям проектной документации. В итоге технический уровень и эксплуатационное состояние объекта ухудшились. Зная об этом, заказчик с октября по декабрь 2017 года принял эти работы. Подрядчик получил за них свыше 40 млн руб. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Георгий Портнов