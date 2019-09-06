06 сентября, пятница
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятия

Экс-глава УКС в Оренбуржье обвиняется в превышении должностных полномочий

Фото: СУ СК по Оренбургской области

Предъявлено обвинение бывшему начальнику МБУ «Управление капитального строительства», 47-летнему Андрею Стрельникову. Мужчине вменяется превышение должностных полномочий (ч. 1 ст.286 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии силовиков, 22 августа 2017 года мужчина, являясь техническим заказчиком в лице МБУ «УКС», заключил со строительной компанией ООО «СКИБ» муниципальный контракт по ремонту спуска к реке «Урал». Соглашение было заключено по итогам открытого аукциона на сумму свыше 40 млн руб.

Однако ремонт был проведен некачественно и не соответствовал требованиям проектной документации. В итоге технический уровень и эксплуатационное состояние объекта ухудшились. Зная об этом, заказчик с октября по декабрь 2017 года принял эти работы. Подрядчик получил за них свыше 40 млн руб. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Георгий Портнов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Партнерский проект

Новости компаний

Партнерский проект

Профиль пользователя