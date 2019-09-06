В Новороссийске капитально отремонтируют сети водопровода

Администрация Новороссийска разместила на сайте Госзакупок информацию об аукционах по выполнению работ на водопроводных сетях города. В частности, в план по капитальному ремонту водопровода вошли улицы Волгоградская, Исаева, Карла Маркса, Пионерская (на участке от Хворостянского до Молодежной), Рубина, Судостальская, Тобольская и Хворостянского.

Как сообщил в социальных сетях мэр Новороссийска Игорь Дяченко, помимо вышеназванных улиц будет выполнен капитальный ремонт участков Пенайского водовода до насосной станции 11 км, а также капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от К-4 до К-5.

Максимальная цена контракта – 45,56млн руб. Работы с момента заключения контракта должны быть выполнены до 1 декабря 2019 года.

Василий Хитрых