Топ-менеджер ОДК задержан по подозрению в хищении технологий для программы ПД-14

Директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов был задержан в итальянском Неаполе по запросу США. Как сообщают «Ведомости», господину Коршунову инкриминируется хищение интеллектуальной собственности и документов компании General Electric, которые якобы планировалось использовать в интересах российской программы ПД-14. Вчера в Италии должно было состояться первое заседание суда по его экстрадиции в США.

Президент РФ Владимир Путин назвал задержание Александра Коршунова проявлением недобросовестной конкуренции. По его словам, ОДК при создании нового двигателя заключила контракт с одной итальянских компаний, который предусматривал консультации. «Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Теперь американские друзья утверждают, что там что-то украли»,— заявил президент. Стоит отметить, что разработкой ПД-14 занималось пермское АО «ОДК-Авиадвигатель».