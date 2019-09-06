Арбитраж Москвы поддержал отказ в лицензировании пермской УК «ЭКВО»

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «УК „ЭКВО“» в удовлетворении исковых требований к ФАС России. Третьим лицом на стороне ответчика выступала Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края.

Как сообщает пресс-служба ИГЖН, УК «ЭКВО» обратилась в Пермское УФАС с жалобой на отказ ИГЖН во внесении в реестр лицензий Пермского края сведений об управлении 65 домами в Индустриальном районе Перми. При этом в подтверждение права управления домами компанией были представлены протоколы общих собраний собственников, не содержащие сведения об ИНН управляющей организации. Отсутствие ИНН в протоколах не позволяло определить, за какую именно управляющую компанию голосовали собственники, учитывая, что во время проведения собраний в Пермском крае существовало две УК «ЭКВО».

Первая УК «ЭКВО» в настоящее время признана банкротом и лишена лицензии, по состоянию на 1 августа 2019 года имеет долги за коммунальные услуги в размере более 33 млн руб. Вторая УК «ЭКВО» была создана тем же самым директором Николаем Косяковым и находилась по тому же самому адресу. По состоянию на 1 августа 2019 года УК имеет долги за коммунальные услуги в размере 1,7 млн руб. В настоящее время Николай Косяков дисквалифицирован за систематические нарушения жилищного законодательства.

«Мы имели дело с обычным клонированием недобросовестной УК. Это происходит, когда лишенные лицензии организации пытаются ввести в заблуждение жителей и инспекцию, чтобы любыми способами продолжить получать деньги с собственников и при этом не исполнять свои законные обязанности. Наведение порядка в сфере ЖКХ и очистка ее от управляющих компаний-клонов — одна из главных задач ИГЖН. В этом вопросе мы надеемся на помощь всех контролирующих органов и продуктивное взаимодействие с ними»,— пояснил ситуацию начальник ИГЖН Пермского края Александр Евсюков.