В Курганской области осудили пару, инсценировавшую смерть человека из-за страховки

В Курганской области суд вынес приговор супругам из Кетовского района, которые инсценировали смерть человека ради получения страховых выплат.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, установлено, что мужчина заранее застраховал свою жизнь в нескольких страховых компаниях. Затем его гражданская жена заявила в полицию о безвестном исчезновении мужа. Через некоторое время женщина обратилась в суд и получила решение о признании супруга умершим. В дальнейшем она предоставила в страховые компании документы о смерти мужа от несчастного случая, за что ей полагались страховые выплаты на сумму более 4,5 млн руб. Однако злоумышленники не смогли довести свои преступные действия до конца, поскольку якобы погибшего обнаружили сотрудники полиции.

Суд признал супругов виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. ч. 2, 3 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования в значительном и крупном размерах) и приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы, женщину – к 3 годам. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.