В банкротстве «Новоузенского АТП» усмотрели вину министерства транспорта

После вмешательства прокуратуры сотрудникам ПАО «Новоузенское автотранспортное предприятие» выплатили задолженность по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В июле 2016 года АТП было признано банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства, которая в феврале 2018 года прекращена ввиду отказа всех кредиторов от ее дальнейшего финансирования. С февраля по сентябрь 2016 года на предприятии образовалась задолженность по зарплате перед 38 работниками на сумму 2,5 млн руб. В связи с отсутствием руководителя организации ее погашение стало невозможным.

Прокурорская проверка показала, что одной из причин банкротства организации стало невыполнение министерством транспорта и дорожного хозяйства области своих обязательств по оплате предприятию выпадающих доходов в размере 2,8 млн руб. при применении регулируемых тарифов.

Надзорный орган внес в адрес районной администрации, которая являлась учредителем ПАО «Новоузенское АТП», представление, по результатам рассмотрения которого в организации был назначен директор.

Он в судебном порядке взыскал с облминтранса задолженность. Судебное решение долго не исполнялось, что послужило основанием для внесения представления в адрес министра. После этого долг был погашен.

Марина Ковалева