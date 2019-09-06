На Дону трем образовательным учреждениям выделят 17 млн рублей

Из бюджета Ростовской области в этом году трем образовательным учреждениям выделят в общей сложности более 17 млн руб., сообщает пресс-служба губернатора региона.

Из них 11,1 млн руб. пойдет на ремонт мастерских Волгодонского техникума металлообработки и машиностроения. Там разметят высокотехнологичное оборудование машиностроительного профиля. Ремонт начнут в третьем квартале этого года. В новых мастерских ежегодно будут проходить практику по 450 студентов. Всего в техникуме обучаются 973 человека.

Кроме того, более 4,5 млн руб. направили на оснащение детского сада в селе Миллерово Куйбышевского района. Сейчас на там завершается капремонт, после чего начнется оснащение комплекса мебелью, оборудованием, пособиями и инвентарем. Детский сад планируют открыть в четвертом квартале этого года.

Еще около 2 млн руб. получит детский №12 Батайска. Деньги пойдут на приобретение различного оборудования и инвентаря.

Дарья Голякова