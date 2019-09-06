ФАС отказала «Бийскэнерго» в приобретении принтера «Бийскэнерготеплотранзит»

Федеральная антимонопольная служба России отказала в ходатайстве о приобретении АО «Бийскэнерго» основных средств ООО «Бийскэнерготеплотранзит». Как говорится в сообщении ФАС, речь в ходатайстве «Бийскэнерготеплотранзита» идет о средствах, предназначенных для производства товаров, в отношении которых применяется антимонопольное регулирование и стоимость которых превышает 10% стоимости «собственного капитала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному балансу».

В перечне основных средств, которые планируется передать в собственность «Бийскэнерго», ведомство перечисляет принтер Laser Jet и несколько автомобилей. Антимонопольная служба указывает, что в ходатайстве нет обоснования того, что это имущество предназначено для производства (реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование.

«Бийскэнерго» и «Бийскэнерготеплотранзит» входят в структуру Сибирской генерирующей компании.

Оксана Павлова