В Воронежской области создадут реестр земель для строительства жилья

Для достижения плановых показателей по вводу жилья к 2024 году Воронежской области необходимо вовлечение земель в процесс комплексного жилищного строительства. К такому выводу пришли участники недавнего заседания регионального Союза строителей. Работу над определением критериев - какие участки можно считать неэффективно используемыми, чтобы изъять для нужд отрасли, уже начали региональные департаменты имущества и земельных отношений (ДИЗО), а также архитектуры и градостроительства. «После определения критериев следует провести инвентаризацию всех земель в областном центре и муниципальных районах (в первую очередь, прилегающих к Воронежу), – цитирует газета «Строительство и недвижимость в Воронежском регионе» заместителя главы департамента строительной политики региона Артура Кулешова. – Результатом этой работы должно стать появление сводного реестра и перечня участков на территории области, которые можно вовлекать в оборот под жилье. Кроме того, необходимо понимание того, какие затраты требуются на обеспечение данных участков инженерией и социальными объектами, если речь идет о комплексном строительстве».

Также в союзе сообщили, что региональные власти рассчитывают активнее синхронизировать расселение аварийного жилья включением таких объектов в программу «Комплексное развитие ИЖС», разработанную Минстроем. «Располагая информацией Минстроя о том, что именно в данном направлении будут заложены средства на субсидирование инженерии, мы предпринимаем все меры, чтобы войти в эту программу, – отметил Артур Кулешов. – Поскольку в данном поручении президента идет речь и об индустриальном строительстве таких домов, то в регионе необходимо наладить выпуск домокомплектов различного исполнения – из дерева, кирпича или бетона. Если потребитель примет наши условия (освоение выделенного участка в течение трех лет), то появятся объемы работы и для строителей».

Вице-мэр по градостроительству Владимир Левцев, в свою очередь, сообщил на заседании о недавнем обращении региона в Минстрой по вопросам увеличения плотности застройки и софинансирования подключения инженерных сетей. По словам заместителя градоначальника, финансирование инженерии планируется применить как к развитию новых территорий, так и к реконструкции застроенных. Воронежу планируется выделить 35 млн руб. бюджетных средств на разработку проекта планировки территорий, уточнил вице-мэр.

О том, как для развития отрасли собирались использовать земли ВГАУ, в материале “Ъ-Черноземье” «Аграриев научат строительству».

Ирина Лобанова