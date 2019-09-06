Депутатам Пермской думы представили проекты развития городской среды

Депутаты гордумы Перми рассмотрели проекты муниципальных программ «Градостроительная деятельность» и «Управление земельными ресурсами», представленные главой департамента градостроительства и архитектуры Перми Марией Норовой и замначальника департамента земельных отношений Олегом Ильиных. В обсуждении приняли участие заместители председателя гордумы Дмитрий Малютин Алексей Грибанов, депутаты Михаил Бесфамильный, Олег Афлатонов и Илья Лисняк.

Программа «Градостроительная деятельность» направлена на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» и предусматривает сбалансированное развитие территории краевого центра. Общая сумма финансирования муниципальной программы составит около 121 млн рублей.

Проектом предусматривается улучшение архитектурного облика города. В 2019 году будут реконструированы сквер у клуба им. Кирова, автомобильная дорога по ул. Углеуральской и участок площади Восстания. В 2020 году планируется строительство Архиерейского подворья, реконструкция шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до площади ЦКР и автомобильной дороги от площади Карла Маркса до ул. Чкалова. В 2021 году начнется ремонт сквера у цирка, набережной Камы вдоль ул. Кировоградской (от ул. Чистопольской до ул. Шишкина), ул. Карпинского от ул. Свиязева до ул. Леонова, ул. Свиязева от ул. Карпинского до ул. Гусарова.

Депутаты в ходе обсуждения отметили необходимость выработки механизмов стимулирования строительной отрасли. «В градостроительстве ситуация непростая. Из-за экономических и организационных трудностей на строительном рынке и новых требований к застройщикам возможно снижение темпов строительства. При этом нам необходимо быстрее расселять ветхий и аварийный фонд. Договорились отдельно встретиться по этой проблеме», – прокомментировал депутат Илья Лисняк.

Программа «Управление земельными ресурсами» направлена на рост доходов бюджета Перми от использования земли. Этому будет способствовать развитие информационной системы управления землями и создание серверного и программного обеспечения. Объем финансирования муниципальной программы составит более 22 млн рублей.

Депутаты рекомендовали администрации усилить контроль за использованием земельных участков. Многие из них используются не по назначению либо заняты недобросовестными предпринимателями самовольно, от чего страдает бюджет города и его облик. «Считаю, что все земли должны найти своего собственника, тогда в бюджет будут поступать дополнительные денежные средства и город будет развиваться, – заявил зампред гордумы Дмитрий Малютин. – Думаю, что необходимо наладить контроль, систематизировать работу с Росреестром, в целом подойти к земельным ресурсам более хозяйственно».