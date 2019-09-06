Горсуд Петербурга снял с выборов в муниципалы координатора «Объединенных демократов» Андрея Пивоварова

Санкт-Петербургский городской суд снял с выборов координатора «Объединенных демократов» Андрея Пивоварова. Кандидат баллотировался в муниципальные депутаты округа №78 Центрального района города.

Иск в суд подала депутат муниципалитета от «Единой России» Надежда Наскидаева из-за поста кандидата в одной из соцсетей, который она посчитала агитационным.

«Меня обвинили в том, что я написал пост в фейсбуке, который якобы несет какие-то нарушения. В районном суде наши юристы смогли отбить все претензии, однако они подали апелляцию», — цитирует господина Пивоварова «Дождь».

Решение о снятии с выборов кандидат оспорить уже не успеет.