Генерал ФСБ стал зампредом СО РАН

Генерал-лейтенант ФСБ Сергей Старицын назначен заместителем председателя Сибирского отделения Российской академии наук по вопросам взаимодействия с органами власти, сообщается на сайте госструктуры.

С 1988 года господин Старицын служил в КГБ и ФСБ на различных должностях. В 2005 году его назначили первым заместителем начальника управления ФСБ по Свердловской области. В 2006-2010 годах — глава УФСБ по Иркутской области, с апреля 2010 года — начальник управления ведомства по Челябинской области, с мая 2013 года — начальник УФСБ по Нижегородской области.

Юлия Сасевич