Глава кузбасского города переизбран на второй срок

Депутаты горсовета Белово в Кемеровской области на прошедшей сессии переизбрали главу города Алексея Курносова на второй срок, сообщает пресс-служба представительного органа. Господин Курносов останется на этому посту еще пять лет.

По данным пресс-службы горсовета, мэр Белово избран депутатским корпусом впервые из-за изменения областного законодательства о выборах. По итогам тайного голосования Алексея Курносова поддержали 23 депутата горсовета. За кресло главы города также боролась замначальника городского управления образования Александра Клочкова, за которую проголосовал один депутат. Отметим, что Беловский горсовет состоит из 28 депутатов: во фракцию «Единой России» входит 26 представителей, КПРФ и ЛДПР имеют по одному депутату.

В 2013 году господин Курносов пришел из строительного бизнеса в администрацию Белово, заняв должность замглавы города по строительству. В сентябре 2014 года он избрался на должность мэра всенародным голосованием. Его выдвигала «Единая Россия».

Напомним, в конце января этого года депутаты парламента Кемеровской области при поддержке губернатора Сергея Цивилева неожиданно и без огласки отменили прямые выборы мэров двух крупнейших городов региона — Кемерово и Новокузнецка. Реформа публично не обсуждалась, губернатор не заявлял о ее необходимости, а сами поправки, предусматривающие отмену выборов, были «спрятаны» среди технических изменений в законодательство. Полномочия мэра Кемерово Ильи Середюка заканчиваются в 2021 году, а его коллеги из Новокузнецка Сергея Кузнецова — в 2023 году.

Подробности — в материале “Ъ” «Выборы мэров Кемерово и Новокузнецка отменили по-тихому»

Юрий Зуев