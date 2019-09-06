Двое красноярских полицейских подозреваются в фабрикации дела

В Красноярске фигурантами уголовного дела стали двое участковых отдела полиции №5, сообщили в краевом управлении Следственного комитета России. Полицейских подозревают в нескольких должностных преступлениях: злоупотреблении полномочиями, служебном подлоге и фальсификации доказательств (ст. 285, 292 и 303 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2019 года участковый полиции расследовала административное дело о незаконной торговле алкогольной продукцией в павильоне на улице Алексеева в Красноярске. По поручению своего руководителя она сфальсифицировала документы для привлечения владелицы павильона к ответственности за другое правонарушение. Таким способом, говорится в деле, начальник якобы хотел улучшить показатели своей работы. На основании липовых бумаг предпринимательнице выписали штраф за правонарушение, которое она не совершала.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярского края, факт фальсификации документов выявили сотрудники службы собственной безопасности полицейского главка и ФСБ.

Илья Николаев