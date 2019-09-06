УПРАВИС снизила исковые требования к уральскому краеведу

Судья арбитражного суда Свердловской области Олеся Бадамшина перенесла рассмотрение резонансного дела по иску ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) к президенту краеведческого фонда «Наш Урал» Марине Чеботаевой. Напомним, УПРАВИС считает, что госпожа Чеботаева незаконно использовала в путеводителе фото памятников основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Георгу Вильгельму де Геннину, а также писателю Дмитрию Мамину-Сибиряку. Ассоциация представляет интересы одного из авторов памятника Татищеву и де Геннину — скульптора Петра Чусовитина, а также с наследницу скульптора Андрея Антонова — автора памятника писателю Мамину-Сибиряку — Татьяну Колпакову.

Вчера на заседании истец и ответчик попросили отложить судебное разбирательство. Поводом послужило предстоящее заседание (19 сентября) в 17 арбитражном апелляционном суде по жалобе наследников соавторов памятника Татищеву и де Геннину внука Алексея Овечкина — Олега Овечкина и дочери Германа Дубровина — Наталии Анфаловой. Они оспаривают решение арбитражного суда Свердловской области, который удовлетворил иск УПРАВИС, аналогичный иск к компании «Евразия» и взыскал с ответчика 70 тыс. руб. за воспроизведение изображения памятника на упаковке набора шоколадных конфет «Современный Екатеринбург». По их мнению, ассоциация не имеет исключительных прав на произведения из-за заключенных договоров «только с одним автором» — скульптором Петром Чусовитиным. Они также выступают за свободное использование изображений памятника. Судья удовлетворила ходатайство и отложила заседание до 9 октября.

В ходе заседания УПРАВИС также ходатайствовал об уменьшении исковых требований к госпоже Чеботаевой. «Расчет был произведен 20 тыс. руб. за каждый факт нарушения произведения. Мы снизили до минимального размера, предусмотренного гражданским кодексом — до 10 тыс. руб.»,— пояснил представитель истца. Судья удовлетворила ходатайство.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, УПРАВИС выиграл на Урале три иска по использованию изображений памятника Татищеву и де Геннину. Свердловский арбитражный суд и арбитражный суд Пермского края частично удовлетворили иски к издательскому дому «ФестХэнд», компании «Евразия» и индивидуальному предпринимателю Борису Эренбургу. Помимо дела «Евразии», уже назначены даты рассмотрения апелляций по другим решениям суда: по «ФестХенд» — 30 сентября, по господину Эренбургу — 8 октября.

В процесс по иску к госпоже Чеботаевой уже вовлечен соавтор памятника Мамину-Сибиряку Борис Демидов, который считает, что изображения памятника могут использоваться любыми лицами свободно и бесплатно. Ответчики также просят привлечь в качестве третьих лиц наследников архитекторов памятника Татищеву и де Геннину.

Мария Арабей